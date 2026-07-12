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Самые сложные экзамены в мире

Самые сложные экзамены в мире

Топ-10 самых сложных экзаменов в мире / © World Visualized  Хотя многие испытания требуют серьезной подготовки, некоторые из них выделяются исключительно высокой сложностью и чрезвычайно жесткими требованиями к кандидатам.

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