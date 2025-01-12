Транспортные полицейские линейного отдела МВД России на станции Бологое обеспечили охрану общественного порядка во время выставки «Поезд-Победы»

Тверская область стала первым регионом, куда в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, направился «Поезд Победы» - интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, реализованная в движущемся железнодорожном составе, повествует о бессмертном подвиге многонациональных народов в годы Великой Отечественной войны.