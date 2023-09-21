В США назвали оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет

NYT назвала оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет. В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сопротивлением, какого не существовало на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.