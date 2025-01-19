Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 мск

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по мск, после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС, сообщили 19 января в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
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