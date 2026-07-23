«Клипперс» рассматривают варианты сделки «сайн-энд-трейд» по Беннедикту Матурину

24-летний «винг» Беннедикт Матурин завершил сезон-2025/26 в « Клипперс », набирая 17,6 очка, 5,4 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 27 матчах.
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