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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» рассматривают варианты сделки «сайн-энд-трейд» по Беннедикту Матурину

24-летний «винг» Беннедикт Матурин завершил сезон-2025/26 в « Клипперс », набирая 17,6 очка, 5,4 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем в 27 матчах.

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