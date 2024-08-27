Первомайцы присоединились к акции БРСМ ´В школу с Добрым Сердцем´.

В рамках благотворительных акций ´Соберём детей в школу´ и ´В школу с Добрым Сердцем´ актив профсоюзного комитета, первичной организаций ОО ´БРСМ´ филиала ´Бобруйская ТЭЦ-2´ и первого секретаря Первомайского РК ОО ´БРСМ´ г.
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