Португалия оставила Испанию без пожарных вертолетов из-за передачи техники Киеву

РЕН ТВ Бесконечная помощь Украине оборачивается для Европы катастрофой. Испания запросила у Португалии авиатехнику для борьбы с масштабными лесными пожарами, которые бушуют по всей стране, однако Лиссабон ответил отказом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии