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Португалия оставила Испанию без пожарных вертолетов из-за передачи техники Киеву

Португалия оставила Испанию без пожарных вертолетов из-за передачи техники Киеву

РЕН ТВ Бесконечная помощь Украине оборачивается для Европы катастрофой. Испания запросила у Португалии авиатехнику для борьбы с масштабными лесными пожарами, которые бушуют по всей стране, однако Лиссабон ответил отказом.

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