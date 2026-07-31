Прокуратура просит дать блогеру Лерчек условный срок и ввести запрет на бренд

Прокуратура просит назначить блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, шесть лет условного заключения, запретить продвигать свой бренд в интернете, а также принудить к выплате штрафа в размере 1,2 млрд рублей.
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