Киев может урегулировать кризис на Украине путем признания ДНР и ЛНР – евродепутат Жювен

Урегулировать обострившийся на Украине кризис возможно урегулировать путем оперативного признания автономии республик Донбасса, заявил в беседе с ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
Урегулировать обострившийся на Украине кризис возможно урегулировать путем оперативного признания автономии республик Донбасса, заявил в беседе с ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
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