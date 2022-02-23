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Киев может урегулировать кризис на Украине путем признания ДНР и ЛНР – евродепутат Жювен

Киев может урегулировать кризис на Украине путем признания ДНР и ЛНР – евродепутат Жювен

Урегулировать обострившийся на Украине кризис возможно урегулировать путем оперативного признания автономии республик Донбасса, заявил в беседе с ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

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