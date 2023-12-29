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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Коламбуса» Веренски может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела

Игрок «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

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