В США пилот самолёта Cessna Skylane RG, Бенджамин Макдэниэл, использовал траекторию полёта для воссоздания картины "Крик" Эдварда Мунка над штатом Миссури.
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