Главное в тезисах: Советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) заявил, что через полгода российские операторы смогут управлять «Геранями» над Украиной в режиме реального времени благодаря развитию спутниковой сети «Рассвет».
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