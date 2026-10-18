Главное в тезисах: Советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) заявил, что через полгода российские операторы смогут управлять «Геранями» над Украиной в режиме реального времени благодаря развитию спутниковой сети «Рассвет».