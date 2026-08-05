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Белорусский бизнес теперь может принимать оплату в российских рублях без конвертации

Белорусский бизнес теперь может принимать оплату в российских рублях без конвертации

Через сервис SberPay с карт «Сбербанка»Белорусский «Сбер Банк» совместно с российским «Сбербанком» запустил сервис SberPay для бизнеса, который позволяет принимать платежи в российских рублях без конвертации.

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