Происшествия

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств

Сотрудниками  ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Рамонском районе на 474-м км автодороги М-4 «ДОН» по подозрению в участии в незаконном обороте наркотических средств задержан 32-летний житель Нижегородской области, у которого изъято более 9 килограммов 700 граммов синтетического наркотика, производного эфедрона.

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