Двое мужчин грабили прохожих в Алматы

В Алмалинском районе мегаполиса задержаны двое мужчин, которые грабили прохожих. Как сообщили в городском департаменте полиции, злоумышленники выслеживали одиноких прохожих по ночам, угрожали им физической расправой и отбирали смартфоны и гаджеты.