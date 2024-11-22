Двое мужчин грабили прохожих в Алматы

В Алмалинском районе мегаполиса задержаны двое мужчин, которые грабили прохожих. Как сообщили в городском департаменте полиции, злоумышленники выслеживали одиноких прохожих по ночам, угрожали им физической расправой и отбирали смартфоны и гаджеты.
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