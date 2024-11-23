Тренеры «Водника» и «СКА-Нефтяника» подвели итоги игры

Встреча давних соперников, напомним, завершилась победой архангельского клуба со счётом 3:5На после матчевой пресс-конференции главный тренер «Водника» Иван Максимов заявил, что игра «складывалась фрагментами».
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