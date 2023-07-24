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В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку

В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку

Россияне стали массово подавать заявки на оформление ипотеки после новостей о росте ключевой ставки. Спрос оказался на 10% больше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле прошлого года, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

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