«Буду тебя любить и оберегать»: Муцениеце поздравляют с рождением сына

Актриса отмечает праздник вдали от дома. Агата Муцениеце с сыном и дочкой Социальные сетиАгата Муцениеце на новогодних каникулах уехала из России вместе с подругами и стоматологом по имени Александр, которого многие называют «тайным любовником» актрисы.