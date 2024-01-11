«Буду тебя любить и оберегать»: Муцениеце поздравляют с рождением сына

Актриса отмечает праздник вдали от дома. Агата Муцениеце с сыном и дочкой Социальные сетиАгата Муцениеце на новогодних каникулах уехала из России вместе с подругами и стоматологом по имени Александр, которого многие называют «тайным любовником» актрисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии