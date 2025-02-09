Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Любой сценарий на руку основной массе государственных чиновников и миллиардному бизнесу. Любой сценарий разрабатывает..."Договорняк" - то...
  • Vladimir Vlasov
    Неужели, после того как заморозили счета в западных банках, найдутся дебилы, которые будут переводить туда свои деньги,"Договорняк" - то...
  • Григорий Терещенко
    И что тут такого? Стармер заявил, что разрушит Россию, а Ту-95 ответили: рискни здоровьем.Британский премье...

Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" к СВО?

Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" к СВО?

Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" в приёмную Трампа? Политик Олег Царёв заметил, что на Украине практически не осталось ни политиков, ни чиновников, ни бизнесменов, кто мог бы хотя бы через своих людей приблизиться к Трампу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
В сети видео гуляет, где наркоклоун на чистом Русском пугает нас, Русских чем-то страшным. Ощущение, что «загнанный зверь» хочет больно укусить. Готовит ядерную провокацию.
Ответить
18 час.
СТ
Сергей Туренко
А зачем России такой ключик. Нас сколько раз уже обманывали. Не нужно верить англосаксам и ПИНДОСам. А у Абрамовича понятно, будут свои интересы чтобы на этом в очередной раз обогатиться за счет России. Этому еврею верить нельзя.
Ответить
16 час.
наверх