Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" к СВО?

СТ

Сергей Туренко

А зачем России такой ключик. Нас сколько раз уже обманывали. Не нужно верить англосаксам и ПИНДОСам. А у Абрамовича понятно, будут свои интересы чтобы на этом в очередной раз обогатиться за счет России. Этому еврею верить нельзя.