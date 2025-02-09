Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" в приёмную Трампа? Политик Олег Царёв заметил, что на Украине практически не осталось ни политиков, ни чиновников, ни бизнесменов, кто мог бы хотя бы через своих людей приблизиться к Трампу.
Закулисье Украины: Роман Абрамович нашёл "ключик" к СВО?
Комментарии
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Житель Империи
В сети видео гуляет, где наркоклоун на чистом Русском пугает нас, Русских чем-то страшным. Ощущение, что «загнанный зверь» хочет больно укусить. Готовит ядерную провокацию.
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18 час.
СТ
Сергей Туренко
А зачем России такой ключик. Нас сколько раз уже обманывали. Не нужно верить англосаксам и ПИНДОСам. А у Абрамовича понятно, будут свои интересы чтобы на этом в очередной раз обогатиться за счет России. Этому еврею верить нельзя.
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16 час.
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