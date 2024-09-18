Минцифры: все школы и колледжи в России подключили к безопасному выходу в интернет

Ведомство оказывает услуги для всех учреждений по единому тарифу и технологическому подходу Все школы и колледжи России подключены к единой сети передачи данных, а также к безопасному выходу в интернет, сообщило Минцифры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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