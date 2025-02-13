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Губерниев: Тарасова вывела профессию тренера на невероятный уровень

Губерниев: Тарасова вывела профессию тренера на невероятный уровень

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии Татьяны Тарасовой на работу тренера в России. «Тарасова — это то яблоко, которое от яблоньки упало, если вспомнить её великого отца, совсем не далеко, но которое сумело на новый медийный, невероятный уровень уже XXI века вывести профессию тренера, телеведущего и комментатора», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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