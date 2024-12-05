Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика, который подтвердил уничтожение всех целей.
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