Петербуржцев приглашают на ледовое шоу в честь юбилея самой титулованной команды страны по синхронному катанию

Команде «Парадиз» исполняется 30 лет На главной арене СК «Юбилейный» 26 апреля в 12:30 пройдет красочное шоу, которое посвятили 30-летию самой титулованной в России команды по синхронному катанию на коньках «Парадиз».
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