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Сто дней Трампа: много шума и…ничего

Сто дней Трампа: много шума и…ничего

Послезавтра исполняется сто дней пребывания Дональда Трампа в должности президента США – в американской политической традиции это важный символический рубеж, позволяющий присмотреться к обитателю Белого дома и его команде со стороны, как бы в первом приближении, оценив как достоинства, так и неудачи.

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