Сто дней Трампа: много шума и…ничего

Послезавтра исполняется сто дней пребывания Дональда Трампа в должности президента США – в американской политической традиции это важный символический рубеж, позволяющий присмотреться к обитателю Белого дома и его команде со стороны, как бы в первом приближении, оценив как достоинства, так и неудачи.