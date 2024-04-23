Что означает возня вокруг «Сувалкского коридора»?

Зачем это болото нам? Проще вернуть отданную Сталиным южную часть Литвы вместе с Вильно (Вильнюс), которые ей раньше не принадлежали.

Одиссей

Коридор - он не такой уж коридор. Это, скорее, перекресток: Белоруссия - Калининград и Польша - Литва. Так что, не только они могут попробовать отрезать Калининград, но и мы можем отрезать Триебалтов от остального НАТО и цинично вернуть в лоно России. Благо, есть исторические основания.