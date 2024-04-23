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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Одиссей
    Коридор - он не такой уж коридор. Это, скорее, перекресток: Белоруссия - Калининград и Польша - Литва. Так что, не то...Что означает возн...
  • Grandad
    Зачем это болото нам? Проще вернуть отданную Сталиным южную часть Литвы вместе с Вильно (Вильнюс), которые ей раньше ...Что означает возн...
  • Горыныч
    Аляску.Что означает возн...

Что означает возня вокруг «Сувалкского коридора»?

Что означает возня вокруг «Сувалкского коридора»?

Польша и Литва проводят учения нон-стоп в районе Сувалкского коридора (это узкая полоса Польши и Литвы вдоль их общей границы).

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Комментарии
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Горыныч
Аляску.
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9 час.
Grandad
Зачем это болото нам? Проще вернуть отданную Сталиным южную часть Литвы вместе с Вильно (Вильнюс), которые ей раньше не принадлежали.
Ответить
6 час.
Одиссей
Коридор - он не такой уж коридор. Это, скорее, перекресток: Белоруссия - Калининград и Польша - Литва. Так что, не только они могут попробовать отрезать Калининград, но и мы можем отрезать Триебалтов от остального НАТО и цинично вернуть в лоно России. Благо, есть исторические основания.
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5 час.

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