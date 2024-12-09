Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты и что. Да завтра же и направят деньги и не сомневайтесь! Такова н...Абхазия попросила...
  • Владимир Моргунов
    Юрий Лужков очень сильный управленец, каких ныне не сыскать. При заказухе, любого человека его ранга можно закатать в...Крепкий хозяйстве...
  • Василий Никитин
    Я не понимаю, почему мы должны их содержать, они что в составе России? У нас самих масса проблем и война. Хватит, мно...Абхазия попросила...

Подавляющая часть госкомпаний сорвут сроки перехода на российский софт

Подавляющая часть госкомпаний сорвут сроки перехода на российский софт

Лишь пять из 25 компаний с государственным участием смогут к 1 января 2024 года отчитаться о выполнении требований по переходу на отечественные операционные системы (ОС) и программное обеспечение (ПО) в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), как того требует указ президента страны Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх