Подавляющая часть госкомпаний сорвут сроки перехода на российский софт

Лишь пять из 25 компаний с государственным участием смогут к 1 января 2024 года отчитаться о выполнении требований по переходу на отечественные операционные системы (ОС) и программное обеспечение (ПО) в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), как того требует указ президента страны Владимира Путина.