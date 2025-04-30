Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» в беседе с РИА Новости заявил, что под курским Горналем бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России нашли шеврон американского капеллана-баптиста.
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