Малик Обама: Барак до сих пор руководит США

Брат экс-главы администрации Соединённых Штатов Малик Обама заявил изданию The New York Post, что Барак Обама по-прежнему руководит страной и будет играть важную роль в случае победы на выборах в ноябре кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.