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Военное обозрение

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На Украине признают, что не могут создать дроны-перехватчики для новых «Гераней»

На Украине признают, что не могут создать дроны-перехватчики для новых «Гераней»

Украинские дроны-перехватчики оказались неэффективными против новых модификаций «Гераней».

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