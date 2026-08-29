На Украине признают, что не могут создать дроны-перехватчики для новых «Гераней»

Украинские дроны-перехватчики оказались неэффективными против новых модификаций «Гераней».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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