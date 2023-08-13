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Омер Юртсевен: «Интерес проявляли «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», но сейчас еще не время. Выбор «Юты» был очевиден»

Турецкий центровой Омер Юртсевен рассказал, что получил этим летом предложения от команд Евролиги, однако принял решение остаться в НБА.

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