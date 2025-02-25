Плененный боевик Рукан: большинство солдат ВСУ подавлены и разочарованы

Пленный украинский боевик Владимир Рукан рассказал о моральном упадке среди солдат ВСУ. Захваченный в ходе боевых действий, он поделился деталями мобилизации и своим опытом на фронте, отметив сложное состояние здоровья и возраст своих товарищей.