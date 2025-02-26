Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • ММ
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Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Касательно наших новых взаимоотношений с Азербайджаном, обусловленных высказываниями Алиева по поводу сбитого самолета, закрытием "Русского дома" в Баку, угрозами депутатам Госдумы и много чем другим, военблогер Алексей Живов написал: "Расходятся слухи, что по азербайджанским диаспорам в России – на фоне всех последних событий – уже принято решение.

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Комментарии
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S
Serg
Ну у нас и Ельцин орал &quot;Боже, храни Америку&quot;. Преемственность власти, Кто Путина поставил?
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17 час.
Ингерман Ланская
как во времена упыря его уродливые нэбосрёбы изуродовали лицо Москвы, та и эта книжки - была уродом на Новом арбате
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
Ципсошная  мразь, не смей своим помойным языком даже упоминать МОСКВУ, твое место- у параши!!!
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6 час.
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