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Василий Титов: «Конгресс FIG состоится, и россияне будут участвовать. Благодарен FIG за их честную и последовательную позицию»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что Норвегия отказалась от проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG).

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