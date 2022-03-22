А ты поправилась!

Вот с таким высказыванием иногда сталкиваюсь, когда меня видят некоторые особы, честно говоря меня это уже так запарило и раздражает, что наверное пишу сюда чтобы выплеснуть свои эмоции, потому, что это такая проблема, лишний вес, о которой с подружками не поговоришь особо, т/к одна вернулась быстро в форму, другие рассказывают, что им совсем чуть-чуть еще и они красавицы, мужу ныть тоже вещь неправильная(хоть для него я и самая красивая), но хуже всего, что я и сама недовольна внешностью своей и знаю,как обычно людишки любят поговорить о том, "ой, посмотри как она поправилась после родов",что не хочется показываться на людях вообще ,лишь бы не ловить эти взгляды! Вот что интересно, ведь тот, кто это говорит, сам же был в моей шкуре, неужели они не понимают,на сколько женщине тяжело слышать такое, вот почему при встрече не сказать," У тебя такой хорошенький ребенок, ты молодец, да, есть лишние см на талии,но перестанешь кормить ,будет время побольше на себя и всё вернется в форму".