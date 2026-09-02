ФБР расследует утечку 170 млн данных с удостоверениями Пентагона

ФБР расследует крупную утечку данных 170 млн человек, обнаруженную в даркнете. В базе — водительские удостоверения, ID-карты, международные документы, включая удостоверения министра обороны США и сотрудников Пентагона.
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