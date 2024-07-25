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Закон и Порядок

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Почему спорт — это хорошо, а компьютерные игры — это плохо?

Почему спорт — это хорошо, а компьютерные игры — это плохо?

Если школьник занимается спортом, то он молодец, гордость родителей, закладывает отличную базу для взрослой жизни.

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