В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в начале августа

Москва, 28 июля, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В России в начале августа в силу вступит закон, расширяющий и совершенствующий контроль в сфере государственного оборонного заказа, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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