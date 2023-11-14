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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йовица Арсич о победной встрече с «Руной»: «Я недоволен качеством игры»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Руной» (92:77). «Очень тяжелый матч.

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