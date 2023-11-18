Нетаньяху отказался прекратить обстреливать мирное население Палестины ради обмена заложников

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от пятидневного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС.
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