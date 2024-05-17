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Нижегородская правда

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Елена Мозгунова: «Выборный цикл покажет жизнеспособность новых «Новых людей»

Елена Мозгунова: «Выборный цикл покажет жизнеспособность новых «Новых людей»

«Безусловно, Павел Солодкий, являясь старожилом как бизнес, так и политического сообщества нижегородского региона, сможет привнести весь свой богатый управленческий опыт в организацию работы по выстраиванию и расширению влияния молодой партии, — сказала к.

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