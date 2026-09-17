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Орловские новости

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В Орловской области за неделю ОРВИ заболели 3,6 тыс. человек

В Орловской области за неделю ОРВИ заболели 3,6 тыс. человек

Показатель заболеваемости вырос на 61,5%, более половины заболевших — дети до 14 лет.С седьмого по тринадцатое сентября порядка 3,6 тыс.

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