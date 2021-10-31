Генерал Павел Батицкий (в центре) Советский маршал Павел Батицкий даже в старости производил впечатление на собеседников своим «громовым голосом».
Маршал Батицкий: как воевал «лучший главком ПВО», лично казнивший Берию
Комментарии
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Горский Виктор
А ссылочку можно? Прежде чем фантазировать, желательно что-нибудь прочитать на эту тему.
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1 г.
Владимир Алтайцев
материал на предателя убрали из сети.
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1 г.
Горский Виктор
ЕВТЕЮШКА! Лысенький! Как я соскучился по твоей мудрости! Просвещайся, дорогой! Материалов на на эту тему - МОРЕ!!! - https://nethistory.mirtesen.ru/blog/43685181485/Kak-posmertno-oklevetali-syina-Nikityi-Hruscheva
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1 г.
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