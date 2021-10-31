Маршал Батицкий: как воевал «лучший главком ПВО», лично казнивший Берию

А ссылочку можно? Прежде чем фантазировать, желательно что-нибудь прочитать на эту тему.

материал на предателя убрали из сети.

Горский Виктор

ЕВТЕЮШКА! Лысенький! Как я соскучился по твоей мудрости! Просвещайся, дорогой! Материалов на на эту тему - МОРЕ!!! - https://nethistory.mirtesen.ru/blog/43685181485/Kak-posmertno-oklevetali-syina-Nikityi-Hruscheva