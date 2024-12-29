В МЧС Карелии напомнили, какие фейерверки покупать нельзя

Сотрудники МЧС проводят проверки мест продажи пиротехнических изделий В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Карелии продолжают проверять места продажи пиротехнических изделий.
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