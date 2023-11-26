Бизнес заплатит 225 млрд рублей разового налога на сверхприбыль по ставке в 5%

Подпадающий под windfall tax бизнес заплатит 225 млрд рублей налога на сверхприбыль со скидкой. Применить ставку в 5% вместо 10% намерены три четверти компаний, пишут «Известия» со ссылкой на оценки Торгово-промышленной палаты.