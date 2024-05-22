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Закон, порядок, государство

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Расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» уничтожил взвод ВСУ при попытке контратаки занятой российскими военнослужащими высоты

Расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» уничтожил взвод ВСУ при попытке контратаки занятой российскими военнослужащими высоты

Ежедневно расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» производят до 10 боевых выездов. .

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