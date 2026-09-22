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Спортсмены Артур Далалоян и Рустам Набиев встретятся с жителями Нового Уренгоя

Спортсмены Артур Далалоян и Рустам Набиев встретятся с жителями Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя 26 сентября смогут пообщаться с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Артуром Далалояном и пятикратным рекордсменом мира по альпинизму Рустамом Набиевым.

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