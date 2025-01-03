В Казахстане все чаще демонтируют памятники советским лидерам

В Казахстане проходит процесс пересмотра советского наследия. На территории страны по-прежнему находятся несколько сотен памятников советского периода, имеющие статус охраняемых исторических и культурных объектов, сообщает «Лента.
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