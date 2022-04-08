Роналдиньо о Хави: «Я всегда думал, что он станет тренером. Прекрасно, что он вернулся в «Барсу». Надеюсь, он достигнет чего-то великого»

Роналдиньо высказался о работе Хави в «Барселоне». «Все, что он делает, идет хорошо. Я очень рад за него и надеюсь, что это будет продолжаться.

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