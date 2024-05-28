25+ современных идей стрижки боб для женщин старше 50 лет

Короткие стрижки боб для женщин старше 50 лет варьируются в разной длине, создавая шикарный образ. Самое большое преимущество боба в том, что он улучшает качество имиджа у женщин, а также позволяет им выглядеть и чувствовать себя молодо.
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