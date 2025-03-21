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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс: «Арбитры тащились от Джордана, словно это была Бейонсе»

«Лучший, кого я когда-либо видел в плане взаимодействия с арбитрами во время матчей играх за все эти годы – это Майкл Джордан.

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